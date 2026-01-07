ХМАО вошел в тройку лидеров РФ по сумме лотерейных выигрышей за год

Третье место заняла Московская область: там суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами. В пятерку также вошли Санкт‑Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов рублей). В десятку регионов с наибольшими суммами выигрышей попали Челябинская область (162 миллиона), Башкирия (125 миллионов), Новосибирская область (120 миллионов), Свердловская область (103 миллиона) и Ростовская область (98 миллионов рублей).