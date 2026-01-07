В России вновь заговорили об увеличении штрафов за курение в общественных местах

«От лица нашего движения и поддерживающих нас граждан, просим вас рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах», — говорится в документе.
Предлагается значительно повысить штрафы за курение, особенно в зонах, где находятся дети (детские площадки, территории учебных и медицинских заведений, спортивные объекты, зоны отдыха). Также расширится список мест, где курение будет запрещено, включая парки, скверы, набережные и прилегающие к ним территории, если они используются для массового отдыха.
Общественные деятели настаивают на введении повышенной ответственности за повторные нарушения в течение года и усилении контроля со стороны правоохранительных органов и Роспотребнадзора, особенно в местах скопления людей.
Причиной инициативы стали многочисленные жалобы родителей на повсеместное курение (включая электронные сигареты и вейпы) рядом с детьми, что делает пребывание на свежем воздухе небезопасным. Существующие штрафы признаны неэффективными.
Авторы обращения подчёркивают, что сложившаяся ситуация не только вызывает дискомфорт, но и вредит здоровью детей, формируя у них ложное представление о курении как о норме. Особую обеспокоенность вызывает агрессивный маркетинг вейпов и ароматизированных никотиновых продуктов среди молодёжи.
Напомним, ранее в России призвали увеличить штрафы за курение на рабочих местах в 10 раз. Общественники считают, что действующие взыскания в размере 500−1500 рублей не являются сдерживающим фактором, а работодатели редко применяют дополнительные меры дисциплинарного воздействия.
