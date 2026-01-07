В России вновь заговорили об увеличении штрафов за курение в общественных местах

Предлагается значительно повысить штрафы за курение, особенно в зонах, где находятся дети (детские площадки, территории учебных и медицинских заведений, спортивные объекты, зоны отдыха). Также расширится список мест, где курение будет запрещено, включая парки, скверы, набережные и прилегающие к ним территории, если они используются для массового отдыха.