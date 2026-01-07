В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, в литургии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье состоялось праздничное Рождественское богослужение. В литургии приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов», — говорится в сообщении.
Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В среду в Главном храме ВС РФ также состоится утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гуляния, где гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.