В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение

В среду в Главном храме ВС РФ также состоится утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гуляния, где гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.