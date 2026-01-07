Первый антирекорд: в омском аэропорту надолго задержались с вылетом два самолета

Ставшие традиционными опоздания с вылетом из омской аэрогавани произошли сегодня в аэропорту города Омска. С разными по времени отставаниями от расписания вылетели и планируют вылететь семь самолетов. С небольшими опозданиями улетели четыре авиалайнера в Москву и один самолет в Санкт-Петербург. Больше всего не повезло в рождественское утро пассажирам, вылетающим в Казань и Санкт-Петербург. На пять часов отложен рейс в столицу Татарстана самолета авиакомпании «Икар» — вылет перенесен с 7:45 до 12:50, и на рекордные 7 часов 15 минут задержан самолет авиакомпании «Северный ветер» — с 8:55 до 16:10.