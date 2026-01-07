Ричмонд
Бывший сотрудник ЦРУ Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР и РФ, умер в тюрьме

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Олдрич Эймс, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России, умер в американской тюрьме в возрасте 84 лет.

Согласно данным Федерального бюро тюрем при Министерстве юстиции США, его смерть наступила 5 января 2026 года. Причина смерти не указана.

Эймс, работавший на советскую и позднее российскую внешнюю разведку в течение десяти лет, по информации американских властей, выдал более десяти агентов ЦРУ, действовавших в российских государственных и оборонных структурах. В 1994 году он был приговорён к пожизненному заключению и отбывал наказание в тюрьме штата Мэриленд.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты скончался бразильский спортсмен.

