Звезда «Сватов» Васильев разорвал все связи с сыном и внуками

По её словам, Васильев-старший заблокировал сына и внуков в соцсетях два или три года назад, после чего всякое общение прекратилось.
Мария призналась, что ей обидно наблюдать за этой отчуждённостью, однако пожелала Анатолию Васильеву жить своей лучшей жизнью. При этом она выразила уверенность, что артист сам себя обкрадывает, лишаясь общения с «прекрасными, волшебными и талантливыми» внуками, которых у него пятеро.
