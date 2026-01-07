В Совфеде объяснили, как как получить субсидию на ЖКХ

«Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки», — приводит РИА «Новости» слова Мельниковой.
По её словам, размер субсидии напрямую связан с расходами на жильё и коммунальные услуги, но эти расходы будут оцениваться по региональным стандартам.
Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18 (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.
