В Совфеде объяснили, как как получить субсидию на ЖКХ

Сенатор Наталья Мельникова, которая раньше возглавляла Соцфонд в Псковской области, рассказала, что пенсионеры могут получить помощь с оплатой ЖКХ. Если на коммуналку уходит больше 22% от всех денег, которые получает пожилой человек и его семья, то им положена субсидия.

«Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки», — приводит РИА «Новости» слова Мельниковой.

По её словам, размер субсидии напрямую связан с расходами на жильё и коммунальные услуги, но эти расходы будут оцениваться по региональным стандартам.

Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18  (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.

