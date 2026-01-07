В Совфеде объяснили, как как получить субсидию на ЖКХ

Сенатор Наталья Мельникова, которая раньше возглавляла Соцфонд в Псковской области, рассказала, что пенсионеры могут получить помощь с оплатой ЖКХ. Если на коммуналку уходит больше 22% от всех денег, которые получает пожилой человек и его семья, то им положена субсидия.