Губернатор Виталий Хоценко с супругой посетили рождественскую литургию

Семья главы региона встретила Рождество в Храме Рождества Христова.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 7 января, православные всего мира отмечают Рождество Христово. Во всех омских храмах прошли праздничные службы. Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий провёл литургию в ночь на 7 января в Храме Рождества Христова на Левобережье. Службу посетили губернатор Омской области Виталий Хоценко с супругой Алёной.

«Дорогие омичи! Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесёт радость, счастье и гармонию в каждый дом! С праздником!» — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.