Россиянам рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, если соответствующие расходы превышают 22% от общего дохода семьи. Об этом в комментарии РИА Новости заявила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Она пояснила, что размер субсидии рассчитывается исходя из расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, определяемых по региональным стандартам.
При этом Мельникова отметила, что в отдельных субъектах РФ могут действовать собственные корректирующие нормативы.
