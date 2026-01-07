Россиянам рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, если соответствующие расходы превышают 22% от общего дохода семьи. Об этом в комментарии РИА Новости заявила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.