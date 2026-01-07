Ричмонд
Россиянам рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, если соответствующие расходы превышают 22% от общего дохода семьи.

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, если соответствующие расходы превышают 22% от общего дохода семьи. Об этом в комментарии РИА Новости заявила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Она пояснила, что размер субсидии рассчитывается исходя из расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, определяемых по региональным стандартам.

При этом Мельникова отметила, что в отдельных субъектах РФ могут действовать собственные корректирующие нормативы.

Ранее россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году.

