Российским пенсионерам рассказали, как получить субсидию на услуги ЖКХ: можно платить меньше

Российские пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Таким правом обладают граждане с расходами на ЖКХ более 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом уведомила сенатор Наталья Мельникова в диалоге с РИА Новости.
Она уточнила, что некоторые регионы устанавливают свои ограничения по расходам на ЖКХ. Размер субсидии зависит, в том числе, от стоимости жилого помещения.
«Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки», — оповестила Наталья Мельникова.
