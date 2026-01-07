Российским пенсионерам рассказали, как получить субсидию на услуги ЖКХ: можно платить меньше

Российские пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Таким правом обладают граждане с расходами на ЖКХ более 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом уведомила сенатор Наталья Мельникова в диалоге с РИА Новости.