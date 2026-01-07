Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским пенсионерам рассказали, как получить субсидию на услуги ЖКХ: можно платить меньше

Сенатор Мельникова рассказала о субсидии пенсионерам на оплату ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Таким правом обладают граждане с расходами на ЖКХ более 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом уведомила сенатор Наталья Мельникова в диалоге с РИА Новости.

Она уточнила, что некоторые регионы устанавливают свои ограничения по расходам на ЖКХ. Размер субсидии зависит, в том числе, от стоимости жилого помещения.

«Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки», — оповестила Наталья Мельникова.

Тем временем россияне рассказали, чем занимаются в новогодние праздники. Согласно опросу, большинство респондентов проведут выходные дома. Лишь 3% признались, что спланировали свой отдых и уехали в отпуск.