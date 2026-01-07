Ричмонд
Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым

Утром 7 января глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов Токаева, этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии.

«Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей», — говорится в поздравлении.

Принципы единства, солидарности, взаимопомощи — это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса.

«От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов! Пусть в каждом доме царит благополучие!»Касым-Жомарт Токаев.

Часами ранее торжественное богослужение прошло в разных городах Казахстана.