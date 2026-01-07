Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лёд на Байкале в Листвянке встанет только после 15 января

На севере озера уже наблюдается устойчивый ледостав.

В этом году новогодние праздники на берегах Байкала пройдут без традиционного льда. Как сообщает служба Госэконадзора региона со ссылкой на Иркутский Гидрометцентр, ледостав в южной части озера, включая Листвянку, ожидается только с 15 по 25 января. Нормой для этого района считается 14 января.

— В целом по северу Байкала отмечаются припаи, ледяные поля и другие ледовые явления, а установление ледостава там ожидается в срок до 3 января, что раньше нормы, — поделились специалисты службы.

В средней части озера (участок Солнечная — Большой Ушканий остров — Узуры) лёд должен встать с 8 по 18 января при норме 10 января. Напомним, что прошлой зимой Байкал замерзал с заметным опозданием — на 9−18 дней позже обычного. Таким образом, нынешний сезон обещает быть ближе к средним многолетним значениям, но с традиционной для огромного озера разницей в сроках между северными и южными районами.