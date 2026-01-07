Лёд на Байкале в Листвянке встанет только после 15 января

В этом году новогодние праздники на берегах Байкала пройдут без традиционного льда. Как сообщает служба Госэконадзора региона со ссылкой на Иркутский Гидрометцентр, ледостав в южной части озера, включая Листвянку, ожидается только с 15 по 25 января. Нормой для этого района считается 14 января.
— В целом по северу Байкала отмечаются припаи, ледяные поля и другие ледовые явления, а установление ледостава там ожидается в срок до 3 января, что раньше нормы, — поделились специалисты службы.
В средней части озера (участок Солнечная — Большой Ушканий остров — Узуры) лёд должен встать с 8 по 18 января при норме 10 января. Напомним, что прошлой зимой Байкал замерзал с заметным опозданием — на 9−18 дней позже обычного. Таким образом, нынешний сезон обещает быть ближе к средним многолетним значениям, но с традиционной для огромного озера разницей в сроках между северными и южными районами.