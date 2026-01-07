Ричмонд
Грузинский футболист Гиорги Зария покинул «Кайрат»

Полузащитник сборной Грузии Гиорги Зария покинул «Кайрат», передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление алматинского футбольного клуба в Instagram.

Источник: Nur.kz

У 28-летнего футболиста Гиорги Зарии закончился контракт с «Кайратом». Новое соглашение не было заключено, и Зария стал свободным агентом. Официально неизвестно, где он продолжит карьеру. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 900 тысяч евро.

Зария выступал за «Кайрат» с 2024 года. В своем первом сезоне он набрал 15 результативных действий за 30 матчей и был признан лучшим полузащитником Казахстанской премьер-лиги. В составе «Кайрата» грузин дважды выиграл чемпионат страны и один раз — национальный Кубок. Всего за алматинцев он забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач в 59 матчах.

«ФК “Кайрат” благодарит Гиорги за яркую игру и значительный вклад в успехи команды и желает ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба. Сам Зария репостнул эту публикацию и выразил благодарность клубу.

До «Кайрата» хавбек выступал в Грузии. Он представлял столичную команду «Сабуртало», а также тбилисское и батумское «Динамо». В составе национальной сборной Зария провел два матча.