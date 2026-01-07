Грузинский футболист Гиорги Зария покинул «Кайрат»

Зария выступал за «Кайрат» с 2024 года. В своем первом сезоне он набрал 15 результативных действий за 30 матчей и был признан лучшим полузащитником Казахстанской премьер-лиги. В составе «Кайрата» грузин дважды выиграл чемпионат страны и один раз — национальный Кубок. Всего за алматинцев он забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач в 59 матчах.