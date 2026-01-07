Русская культура ценна своей сплоченностью. Несмотря на огромную территорию и множество народов, граждане действуют сообща. На это обратила внимание бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид, пишет РИА Новости.
Она также опровергла заявления о существовании классового неравенства в России. Экс-помощница Байдена подчеркнула, что в США продолжают говорить о расизме. Однако она не заметила его в РФ.
«В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — поделилась Тара Рид.
За 2025 год в стране увеличилось число регионов со средним доходом более 100 тысяч рублей в месяц. Теперь их стало 14. Список пополнили Красноярский и Забайкальский края.