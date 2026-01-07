Расплата для пиратов: в Черном море нашли и уничтожили водолазов-убийц ВСУ

В Севастополе для предотвращения возможных морских диверсий проводятся превентивные мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. О том, какими способами обезвреживают подводных диверсантов, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Самой действенной мерой еще в советское было бросить гранату, подводного пловца уничтожал взрыв. Гранатометание и сейчас активно используется. Также средства борьбы совершенствуются, есть специальные подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами, привлекаются корабли», — отметил он.
Дандыкин обратил внимание на то, что активность противника в море может увеличиться.
«Думаю, что активность врага на этом управлении будет только увеличиваться. Они могут усилить активности и бэков, и подводных, и надводных, и вполне вероятно, что могут использовать и подводных диверсантов. Раньше была целая бригада таких специалистов. Сейчас вполне могут быть и иностранные наемники-подводники», — сказал военный эксперт.
Собеседник издания поделился мнением, что сейчас противник больше использует роботизированную технику, а люди уже становятся вспомогательной силой, но от этого не менее опасной.
«Они могут жить под прикрытием в бухте и выходить в акваторию для проведения операций. Надо готовиться ко всему», — добавил он.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими минометчиками в Херсонской области катера с украинскими диверсантами.