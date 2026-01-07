На печально известной трассе Омск—Тюмень произошла очередная серьезная авария

Серьезная авария произошла 6 января в Крутинском районе на автодороге Тюмень—Омск. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота», 49-летняя женщина выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем «Валдай», после чего столкнулась с двигавшимся в попутном направлении большегрузом «Скания». В результате автодорожного происшествия потребовалась медицинская помощь водителю «Тойоты», а также двум ее пассажирам: 24-летней женщине и 10-летнему мальчику.