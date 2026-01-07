Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На печально известной трассе Омск—Тюмень произошла очередная серьезная авария

Последствие ДТП не обошлось без вмешательства врачей: медицинская помощь понадобилась двум женщинам и 10-летнему мальчику.

Источник: Комсомольская правда

Очередная серьезная авария произошла вчера, 6 января, на автодороге Омск—Тюмень. В ДТП на «Трассе смерти» пострадали две женщины и 10-летний мальчик.

Серьезная авария произошла 6 января в Крутинском районе на автодороге Тюмень—Омск. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота», 49-летняя женщина выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем «Валдай», после чего столкнулась с двигавшимся в попутном направлении большегрузом «Скания». В результате автодорожного происшествия потребовалась медицинская помощь водителю «Тойоты», а также двум ее пассажирам: 24-летней женщине и 10-летнему мальчику.