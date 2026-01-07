Выяснилось, почему российская молодежь идет на концерты Кадышевой

Певица Екатерина Семенова заявила, что интерес молодой аудитории к выступлениям Надежды Кадышевой носит ироничный характер. Об этом она рассказала в беседе с журналистами, комментируя всплеск популярности артистки среди подростков и студентов.
По словам Семеновой, значительная часть молодых зрителей посещает такие концерты не из-за музыкальных предпочтений, а ради эффекта неожиданности и своеобразного развлечения. Артистка дала понять, что воспринимает происходящее как модный эпизод, связанный скорее с реакцией на образ, чем с содержанием творчества. Она подчеркнула, что оценивает ситуацию не только как исполнитель, но и как зритель с профессиональным опытом.
В качестве примера Семенова вспомнила личный эпизод с концерта, когда осталась недовольна сценическим образом. Тогда один из молодых коллег попытался поддержать ее, охарактеризовав стиль певицы как слегка эксцентричный. Этот комментарий, по ее словам, лишь подчеркнул, насколько размыты сегодня границы между сценическим образом, самоиронией и попытками артистов старшего поколения оставаться заметными в новой культурной среде.
Интерес к фигуре Кадышевой резко вырос весной 2025 года. Тогда сообщалось, что она стала самой высокооплачиваемой российской исполнительницей. Песня «Веночек» неожиданно обрела вторую жизнь в молодежной среде, что привело к резкому росту посещаемости концертов.
Новая волна популярности закрепилась летом. 28 июня Надежда Кадышева стала хедлайнером праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, где исполнила свои самые известные композиции. Выступление собрало массовую аудиторию, значительную часть которой составили молодые зрители, ранее не относившиеся к традиционной публике артистки.
