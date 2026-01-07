Выяснилось, почему российская молодежь идет на концерты Кадышевой

По словам Семеновой, значительная часть молодых зрителей посещает такие концерты не из-за музыкальных предпочтений, а ради эффекта неожиданности и своеобразного развлечения. Артистка дала понять, что воспринимает происходящее как модный эпизод, связанный скорее с реакцией на образ, чем с содержанием творчества. Она подчеркнула, что оценивает ситуацию не только как исполнитель, но и как зритель с профессиональным опытом.