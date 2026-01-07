Когда и как в Беларуси начали отмечать Рождество? Традиции и новые смыслы праздника

Эти элементы сохранились и сегодня, но их наполнение стало другим. Если раньше колядование было обязательной частью деревенской жизни, то сейчас оно чаще носит символический или фольклорный характер. Пост соблюдают не все, а церковная служба стала делом личного выбора, а не общественной нормы.