Умер экс-сотрудник ЦРУ Эймс, осужденный за разведку в пользу России

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Олдрич Эймс, который отбывал пожизненный срок в американской тюрьме за разведку в пользу Советского Союза и России, скончался на 85-м году жизни, следует из электронной базы Федерального бюро тюрем при министерстве юстиции Соединённых Штатов.
В соответствии с представленной информацией, мужчины не стало 5 января. Причина смерти заключённого не приводится. Экс-сотрудника ЦРУ содержали в тюрьме, которая расположена в штате Мэриленд.
В судебном приговоре говорилось, что Эймс якобы сотрудничал с внешней разведкой СССР, а позже России. По версии американских правоохранительных органов, это происходило в течение 10 лет.
Власти США считают, что Эймс будто бы выдал более 10 агентов ЦРУ, которые работали в государственных учреждениях и на оборонных предприятиях в Советском Союзе и РФ.
Его арестовали в 1994 году и осудили на пожизненное заключение.
Напомним, в марте 2025 года скончался экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, сотрудничавший с разведкой Британии и сбежавший туда из СССР. Ему было 86 лет. Раскрыть шпионскую деятельность Гордиевского удалось в 1985 году. Сообщалось, что содействие в этом советской стороне оказал Олдрич Эймс.