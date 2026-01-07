Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-сотрудник ЦРУ Эймс, осужденный за разведку в пользу России

Осужденный за разведку в пользу РФ Олдрич Эймс скончался в 84 года в американской тюрьме.

Источник: Аргументы и факты

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Олдрич Эймс, который отбывал пожизненный срок в американской тюрьме за разведку в пользу Советского Союза и России, скончался на 85-м году жизни, следует из электронной базы Федерального бюро тюрем при министерстве юстиции Соединённых Штатов.

В соответствии с представленной информацией, мужчины не стало 5 января. Причина смерти заключённого не приводится. Экс-сотрудника ЦРУ содержали в тюрьме, которая расположена в штате Мэриленд.

В судебном приговоре говорилось, что Эймс якобы сотрудничал с внешней разведкой СССР, а позже России. По версии американских правоохранительных органов, это происходило в течение 10 лет.

Власти США считают, что Эймс будто бы выдал более 10 агентов ЦРУ, которые работали в государственных учреждениях и на оборонных предприятиях в Советском Союзе и РФ.

Его арестовали в 1994 году и осудили на пожизненное заключение.

Напомним, в марте 2025 года скончался экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, сотрудничавший с разведкой Британии и сбежавший туда из СССР. Ему было 86 лет. Раскрыть шпионскую деятельность Гордиевского удалось в 1985 году. Сообщалось, что содействие в этом советской стороне оказал Олдрич Эймс.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше