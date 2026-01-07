Звезда «Сватов» Анатолий Васильев разорвал связи с сыном Филиппом и внуками

Звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев больше не поддерживает никаких связей со своим сыном Филиппом, рожденным в браке с актрисой Татьяной Васильевой, и с внуками. Об этом рассказала невестка артиста, Мария Васильева, в соцсетях.
Актриса, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что несколько лет назад 77-летний актер решил полностью прекратить общение со своими наследниками, дойдя до того, что заблокировал их в социальных сетях.
— Дедушка со своими внуками не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день. Она поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка ее не поздравляет, — посетовала жена Филиппа Васильева.
Она добавила, что желает Васильеву-старшему полноценной реализации и счастливой жизни. Но отметила, что ей «довольно обидно» наблюдать, как дети лишены общения с родным дедушкой. Однако актриса заверила, что он «обкрадывает сам себя», ведь его внуки «прекрасные, волшебные, чудесные, красивые и талантливые».
В декабре прошлого года Татьяна Васильева рассказала, что ее очень беспокоит моральное состояние внука Григория, который отдал мошенникам все семейные накопления.