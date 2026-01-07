Ричмонд
«Бил и пинал меня по голове»: Конфликт из-за выгула собак закончился избиением пенсионерки в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин жестоко избили пожилую женщину после того, как она сделала им замечание о выгуле собак на детской площадке во дворе жилого дома на Невском проспекте. Как сообщает «Рен-ТВ», пострадавшей оказалась председатель совета жильцов Светлана Кабакова.

Источник: Life.ru

Избиение пенсионерки в Петербурге. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости.

По словам женщины, конфликт начался с её замечания, после чего собачники набросились на неё с кулаками. Один из нападавших, по её утверждению, был вооружён. Кабакова рассказала, что в момент избиения собака бегала вокруг и кусала её, а сами нападавшие оттащили женщину в сторону от камер наблюдения и нанесли удар пистолетом по голове.

Пенсионерку спас сосед по имени Влад, который вмешался и вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу, сейчас она проходит амбулаторное лечение и намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске фитнес-тренер ударил незнакомую девушку в живот после конфликта в магазине. По версии свидетелей, поводом для нападения стал отказ 20-летней покупательницы уступить дорогу спутнице тренера. Сначала мужчина попытался схватить пострадавшую за волосы, а затем нанёс ей удар ногой в область живота.

