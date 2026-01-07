В России с февраля проиндексируют материнский капитал

В Новгородской области с января 2026 года при рождении первенца семья сможет рассчитывать на совокупные выплаты в размере свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, семейной и социальной политики. Согласно данным, размер региональной выплаты при рождении первого ребенка увеличится до 350 тысяч рублей. Пособие на третьего и последующих детей будет установлено на уровне 250 тысяч рублей. В министерстве также уточнили, что размер федерального материнского капитала за рождение первого ребенка в 2026 году составит порядка 737 тысяч рублей, передает 360.ru.