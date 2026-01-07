В России с февраля проиндексируют материнский капитал

По словам депутата, средствами маткапитала в 2026 году смогут воспользоваться почти 1,7 млн семей.
Размеры материнского капитала с 1 февраля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%», — сказал Панеш. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что в текущем году возможностью распорядиться средствами материнского капитала смогут воспользоваться почти 1,7 млн семей. В бюджете на эти цели заложено около 567 млрд рублей, что на 30 млрд рублей превышает показатель прошлого года.
Средства материнского капитала допускается направлять только на цели, определенные законодательством. Наиболее распространенными направлениями их использования остаются улучшение жилищных условий и оплата образования детей.
В Новгородской области с января 2026 года при рождении первенца семья сможет рассчитывать на совокупные выплаты в размере свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, семейной и социальной политики. Согласно данным, размер региональной выплаты при рождении первого ребенка увеличится до 350 тысяч рублей. Пособие на третьего и последующих детей будет установлено на уровне 250 тысяч рублей. В министерстве также уточнили, что размер федерального материнского капитала за рождение первого ребенка в 2026 году составит порядка 737 тысяч рублей, передает 360.ru.