В Госдуме разъяснили ситуацию с уборкой придомовой территории в праздники

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Управляющие компании (УК) должны обеспечивать уборку придомовой территории, в том числе мест накопления мусора, в праздничные дни, жильцы могут справедливо требовать соблюдения этой нормы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как отметил парламентарий, придомовая территория — земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому. По его словам, за порядок на этой территории отвечает УК или товарищества собственников жилья (ТСЖ), обслуживающие дом и получающие за это ежемесячную плату от жильцов.
«Уборка придомовой территории включает в себя несколько пунктов, которые зависят от времени года. Так, зимой должен быть убран снег, очищены тротуары и парковки, а также крышки канализационных люков. Помимо этого, в урнах не должен копиться мусор, а дорожки, площадки и входы в подъезды должны быть подметены. Не имеет значения, праздничные это дни или нет. Ситуаций, когда мусорные баки переполнены, а подъезды стоят в грязи, быть не должно. Жильцы могут справедливо этого требовать. В первую очередь жильцам следует позвонить в управляющую компанию», — сказал Колунов.
Кроме того, можно написать жалобу в УК или ТСЖ на имя руководителя, в течение пяти рабочих дней они обязаны ответить, сообщил парламентарий. Он подчеркнул, что иногда этого достаточно, чтобы исправить ситуацию с уборкой придомовой территории.
«Если звонки и просьбы не помогают, действовать придется в рамках закона — обращайтесь в органы государственного жилищного надзора, в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор, в крайнем случае — в прокуратуру. Профильные органы обяжут устранить нарушения, а также оштрафуют организацию», — добавил депутат.
Колунов напомнил, что на общем собрании собственников можно переизбрать управляющую компанию, если текущая не справляется со своими обязательствами. Он уточнил, что сделать это можно не чаще раза в год.