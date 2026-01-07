В Госдуме разъяснили ситуацию с уборкой придомовой территории в праздники

«Уборка придомовой территории включает в себя несколько пунктов, которые зависят от времени года. Так, зимой должен быть убран снег, очищены тротуары и парковки, а также крышки канализационных люков. Помимо этого, в урнах не должен копиться мусор, а дорожки, площадки и входы в подъезды должны быть подметены. Не имеет значения, праздничные это дни или нет. Ситуаций, когда мусорные баки переполнены, а подъезды стоят в грязи, быть не должно. Жильцы могут справедливо этого требовать. В первую очередь жильцам следует позвонить в управляющую компанию», — сказал Колунов.