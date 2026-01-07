Перепутала любовницу: в Ташкенте женщина устроила скандал официантке из-за «измены» мужа

Инцидент произошёл ещё 26 января 2025 года, однако известно о нём стало только сейчас. Как следует из материалов дела (копия судебного решения имеется в распоряжении редакции), около 21:00 женщина пришла в кафе, расположенное на улице Фаргона йўли. Там она вызвала к себе ранее незнакомую девушку-официантку и в присутствии посетителей начала обвинять её в связи со своим супругом.