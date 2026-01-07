Ричмонд
Перепутала любовницу: в Ташкенте женщина устроила скандал официантке из-за «измены» мужа

Vaib.uz (Узбекистан. 7 января). Забавная история произошла в Яшнабадском районе Ташкента. В одном из местных кафе женщина закатила громкий скандал официантке, обвинив её в том, что та якобы состоит в интимных отношениях с её мужем.

Источник: Vaib.Uz

Пикантность ситуации заключалась в том, что обманутая супруга… ошиблась адресатом.

Инцидент произошёл ещё 26 января 2025 года, однако известно о нём стало только сейчас. Как следует из материалов дела (копия судебного решения имеется в распоряжении редакции), около 21:00 женщина пришла в кафе, расположенное на улице Фаргона йўли. Там она вызвала к себе ранее незнакомую девушку-официантку и в присутствии посетителей начала обвинять её в связи со своим супругом.

Словесная атака быстро переросла в скандал: женщина оскорбляла официантку непристойными выражениями, распространяла в её адрес клевету и фактически публично унизила девушку, не имеющую никакого отношения к семейным разборкам посетительницы.

По итогам произошедшего в отношении скандалистки был оформлен административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).

На судебном заседании женщина признала свою вину и пояснила, что по ошибке обвинила не того человека. По её словам, на самом деле её супруг состоял в интимных отношениях с другой девушкой по имени Камола. Она заявила о раскаянии, пообещала, что подобное больше не повторится, и попросила суд смягчить наказание.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере трёх базовых расчётных величин — 1,1 миллиона сумов.

Мораль истории проста: прежде чем устраивать публичные разборки, стоит хотя бы убедиться, что адресат выбран правильно.