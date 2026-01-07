Ричмонд
Стало известно о состоянии Мадуро и его жены после похищения: они получили травмы

CNN: Мадуро и его жена получили травмы головы после удара о дверной косяк.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили на суд в США. Во время захвата Николас Мадуро и Силия Флорес получили травмы головы. Как утверждает CNN, они ударились о низкий дверной косяк.

По данным источников, президент Венесуэлы пытался сбежать от американских военных. Вместе с женой он попытался спрятаться за тяжелой стальной дверью. Однако спасательная операция не удалась, их вывели из комплекса и задержали.

Утверждается, что травмы были получены до прихода военных США. Позже Николасу Мадуро и Силии Флорес оказали медицинскую помощь, пишет автор.

Теперь власти США выдвинули новые требования к Венесуэле. Вашингтон выступил за разрыв экономических связей Каракаса с Россией, Кубой, Ираном и Китаем.

Москва тем временем выразила поддержку венесуэльским властям. По данным МИД, шаги руководства направлены на защиту суверенитета и обеспечение национальных интересов.

