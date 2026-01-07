Аномальные морозы до −21: погода резко изменится до конца праздников

Праздничная зима в Москве готовит жителям и гостям города настоящие погодные качели. Вслед за аномально тёплым декабрём первый месяц 2026 года удивит похолоданием. Москвичей ждут как сказочные снегопады на Рождество, так и крепкие январские морозы. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыла детали предстоящих погодных сюрпризов.
Белоснежное Рождество: Москву занесёт снегом.
Атмосферный фронт с юга принес в столичный регион долгожданный снежный покров, который создаст по-настоящему праздничную атмосферу. По словам синоптика, снегопад накроет столицу на Рождество и немного продлится 8 января.
«Сейчас пока погоду определяет атмосферный фронт, который поднимается с юга. Он несет снегопады. 7 января начавшийся в Рождественский сочельник снегопад продолжится, местами образуется снежный накат», — отметила Татьяна Позднякова.
При этом температура в праздничные дни пока останется достаточно комфортной и близкой к климатической норме. Ночью столбики термометров покажут −6… −8°C, а днём в Москве будет от −4 до −6°C. Так что традиционные рождественские прогулки пройдут в классической зимней обстановке.
Резкий поворот к аномальным морозам.
Однако сказка продлится недолго. Уже в ближайшие дни погода сделает резкий и суровый разворот. Эксперт предупреждает: за снегопадами последует значительное и стремительное похолодание.
«Если еще 7 января ожидается порядка −6 днем, то с 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Практически в течение суток столбик термометра упадет до −14… −16, по области в ночные часы до −18 градусов», — рассказала синоптик.
Похолодание будет сопровождаться сильным ветром, что сделает погоду особенно суровой и опасной. «Поскольку ветер в порыве прогнозируется до 12−17 метров в секунду, местами будет подниматься метель», — добавила Позднякова.
Пик морозов придётся на выходные.
Наиболее крепкие морозы накроют столичный регион в ближайшие выходные. Температурный режим станет аномально низким для этих чисел января.
«Преобладающая температура будет в пределах −15..-21 ночь, днем от −11 до −16. Температура воздуха уже будет ниже климатической нормы градусов на 8, местами на 10», — отметила Позднякова.
Январь-2026: рекордно холодный?
Синоптик также дала оценку характеру всего января. После рекордно тёплого января 2025 года нынешний, вероятно, запомнится москвичам своей суровостью.
«Отрицательная аномалия прогнозируется и в начале второй декады января. Если январь 2025 года был рекордно теплый, то сейчас он будет, скорее всего, с отрицательной аномалией. Стоит готовиться к морозам ниже −20», — подчеркнула эксперт.
Это означает, что период аномально низких температур затянется. Холода, которые начнут наступление 8 января, не отступят быстро и будут определять погоду в регионе как минимум в начале второй декады месяца.
Как подготовиться к погодной аномалии.
Прогноз от ведущего специалиста «Метеоновостей» предупреждает о грядущей погодной аномалии. Жителям Москвы и Подмосковья стоит насладиться красивым, снежным Рождеством, но нужно быть готовыми к серьёзному испытанию холодом уже к выходным.
Крепкие морозы, усиленные ветром и метелью, требуют особой осторожности. Специалисты рекомендуют:
· Отложить дальние поездки на предстоящие выходные, если они не являются необходимостью.
· Водителям — быть предельно внимательными на дорогах из-за возможности снежного наката, гололёда и ухудшенной видимости во время метелей.
· Выбирать многослойную тёплую одежду перед выходом на улицу в период морозов.
· Особое внимание уделить пожилым родственникам и людям с хроническими заболеваниями, для которых такие перепады температур и сильные морозы представляют наибольший риск.