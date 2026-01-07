Ричмонд
Старший сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл умер в 80 лет

Ушёл из жизни Майкл Рейган, сын экс-президента Соединённых Штатов Рональда Рейгана. Ему было 80 лет. О печальном событии сообщила его семья, передаёт ABC News.

Источник: Life.ru

«Он скончался в воскресенье в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи», — говорится в сообщении телеканала.

Эндрю Коффин, занимающий пост вице-президента Фонда «Молодая Америка» и директора ранчо Рейганов, подтвердил, что Майкл Рейган умер в результате продолжительной борьбы с раком.

Майкл Рейган, один из пяти потомков экс-президента, активно выступал в роли консервативного политического аналитика и вёл популярную радиопрограмму. Он активно способствовал сохранению и продвижению политического наследия своего отца, будучи глубоко вовлеченным в деятельность Президентской библиотеки.

Ранее в возрасте 60 лет скончался актёр Пэт Финн, известный по роли Билла Норвуда в сериале «Друзья» и другим популярным телешоу. Причиной смерти артиста стал рак мочевого пузыря, который вернулся после ремиссии и дал метастазы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

