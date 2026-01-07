Герои РФ присутствовали на рождественской службе вместе с Путиным

Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово. Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также напомнили о приметах. Так, на Рождество полагается собираться с семьей за одним столом, но прием пищи разрешен только после появления в небе первой звезды. Кроме того, на Руси во время празднования угощали домашних животных. Считалось, что такая щедрость обязательно будет вознаграждена в течение года.