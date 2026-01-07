Герои РФ присутствовали на рождественской службе вместе с Путиным

Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава России посетил рождественское богослужение в одном из храмов Московской области. Кадры были показаны в трансляции рождественского богослужения. Вместе с Путиным на службе были военные и их семьи. На кадрах видно, что рядом с российским лидером находятся трое военнослужащих — Героев России.
Традиционно в последние годы президент РФ встречает Рождество в кругу военных и их семей.
Владимир Путин поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Она адресована православным христианам и всем гражданам РФ, которые празднуют Рождество Христово.
Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово. Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также напомнили о приметах. Так, на Рождество полагается собираться с семьей за одним столом, но прием пищи разрешен только после появления в небе первой звезды. Кроме того, на Руси во время празднования угощали домашних животных. Считалось, что такая щедрость обязательно будет вознаграждена в течение года.