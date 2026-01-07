Эксперт назвала способ отказаться от вредных привычек в новом году

В начале года многие задумываются, как избавиться от вредных привычек и начать жить здоровее. Доктор медицинских наук, автор книги «Обман веществ», врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала KP.RU, как работает так называемый календарь избавления от вредных привычек.
«Первое, что нужно сделать — записать все, что вам мешает. Возьмите лист бумаги и перепишите, что хотите бросить (алкоголь, курение, сидячий образ жизни и пр.). Можете нарисовать круг и разделить на сектора, можете списком», — отметила Павлова.
По словам эксперта, важно не гнаться за идеалом, а честно оценить свои силы. Затем стоит составить четкий план действий буквально по пунктам, что именно вы будете делать, чтобы изменить поведение. Когда шаги прописаны, следовать им становится проще.
Эндокринолог посоветовала не торопиться и распределять цели по месяцам, например, наладить сон в январе, добавить движение в феврале, пересмотреть питание весной. Такой календарь помогает избежать срывов и сохранять мотивацию.
