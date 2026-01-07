В Москву после Рождества идет резкое похолодание

После Рождества в Москве резко похолодает.
На этой неделе москвичей после Рождества ждет постепенное похолодание. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Если еще 7 января ожидается порядка −6 днем, то с 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Практически в течение суток столбик термометра упадет до −14…-16, по области в ночные часы до −18 градусов», — сообщила синоптик в беседе с aif.ru.
Ожидаемое понижение температуры в столице России будет сопровождаться сильным ветром, что сделает погодные условия особенно суровыми. По прогнозам Поздняковой, порывы ветра достигнут 12−17 м/с, в отдельных районах возможны метели. Наиболее сильные морозы придутся на ближайшие выходные и затронут столичный регион. Температура воздуха опустится до значений, существенно ниже характерных для этого периода января.
«Преобладающая температура будет в пределах −15..-21 ночь, днем от −11 до −16. Температура воздуха уже будет ниже климатической нормы градусов на 8, местами на 10», — поделилась синоптик.
Позднякова прогнозирует сохранение отрицательной температурной аномалии и в начале второй декады января. По ее словам, если январь 2025 года характеризовался рекордно высокими температурами, то в текущем году месяц, по предварительным оценкам, пройдет с пониженным температурным фоном. Прогнозируются морозы ниже −20.
Это указывает на то, что период аномально холодной погоды окажется продолжительным. Похолодание, которое начнет развиваться 8 января, не будет кратковременным и, по меньшей мере, в первой половине второй декады месяца останется определяющим фактором формирования погодных условий в регионе, заключила синоптик.