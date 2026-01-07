В Москву после Рождества идет резкое похолодание

Ожидаемое понижение температуры в столице России будет сопровождаться сильным ветром, что сделает погодные условия особенно суровыми. По прогнозам Поздняковой, порывы ветра достигнут 12−17 м/с, в отдельных районах возможны метели. Наиболее сильные морозы придутся на ближайшие выходные и затронут столичный регион. Температура воздуха опустится до значений, существенно ниже характерных для этого периода января.