В России начнут собирать биометрию преступников, не спрашивая их разрешения

В России готовится законодательная инициатива, которая расширит полномочия по сбору биометрических данных. Министерство юстиции совместно с другими профильными ведомствами работает над законопроектом, позволяющим обрабатывать биометрику подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Кабинет министров получит детально разработанный документ в сентябре. В Госдуму законопроект планируется внести в апреле 2027 года.

Ранее заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, который позволит отслеживать бывших заключённых по биометрическим данным с помощью «умных камер», даже без их согласия. По словам Выборного, основная цель — предотвращение новых преступлений, при этом важно соблюдать законность и конфиденциальность.

Биометрические технологии постепенно стали частью повседневности: по улыбке оплачивают покупки, отпечатком — разблокируют гаджеты. Как на самом деле работает вся эта система — в материале Life.ru.

