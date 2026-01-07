В России начнут собирать биометрию преступников, не спрашивая их разрешения

Ранее заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, который позволит отслеживать бывших заключённых по биометрическим данным с помощью «умных камер», даже без их согласия. По словам Выборного, основная цель — предотвращение новых преступлений, при этом важно соблюдать законность и конфиденциальность.