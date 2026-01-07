Ледокол «Москва» начал работу в Магадане

«Этой зимой ледовое покрытие в бухте Нагаева формируется необычайно поздно из-за множества теплых циклонов, приходивших в регион в декабре. Но сейчас припай уже имеется, и в порт пришел ледокол “Москва”. Он будет работать, по мере необходимости его будут привлекать для проводки судов и расчистки бухты Нагаева ото льда. Традиционно ледокол работает в Магадане до мая», — рассказал собеседник агентства.