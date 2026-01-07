Ричмонд
Россиян предупредили о мошенничестве при помощи в оформлении полиса ОСАГО

Оплата услуг компаний, которые помогают оформить заявку на сайте страховщика для получения полиса ОСАГО, может быть расценена как незаконная перепродажа, а сам страховой документ — признан недействительным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что полис ОСАГО существует в электронной форме, а бумажный вариант предоставляется по запросу. Разница заключается лишь в способе оформления — в офисе или онлайн. При этом право на продажу страховки имеют только официальные агенты, заключившие соответствующий договор со страховой компанией. Их комиссия уже включена в стоимость полиса.

В МВД подчеркнули, что деятельность фирм, берущих деньги за помощь в заполнении онлайн-заявки, часто квалифицируется не как консультация, а именно как незаконная перепродажа, что ставит под сомнение легитимность выданного полиса.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать водителям «помощь» в урегулировании аварий без привлечения ГИБДД, используя для этого компании, представляющиеся аварийными комиссарами. Таким образом аферисты получают страховые выплаты, лишая пострадавших положенных им компенсаций.

