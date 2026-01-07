Россиян предупредили о мошенничестве при помощи в оформлении полиса ОСАГО

В ведомстве пояснили, что полис ОСАГО существует в электронной форме, а бумажный вариант предоставляется по запросу. Разница заключается лишь в способе оформления — в офисе или онлайн. При этом право на продажу страховки имеют только официальные агенты, заключившие соответствующий договор со страховой компанией. Их комиссия уже включена в стоимость полиса.