Россиян предупредили о мошенничестве при помощи в оформлении полиса ОСАГО

В ведомстве пояснили, что полис ОСАГО существует в электронной форме, а бумажный вариант предоставляется по запросу. Разница заключается лишь в способе оформления — в офисе или онлайн. При этом право на продажу страховки имеют только официальные агенты, заключившие соответствующий договор со страховой компанией. Их комиссия уже включена в стоимость полиса.
В МВД подчеркнули, что деятельность фирм, берущих деньги за помощь в заполнении онлайн-заявки, часто квалифицируется не как консультация, а именно как незаконная перепродажа, что ставит под сомнение легитимность выданного полиса.
Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать водителям «помощь» в урегулировании аварий без привлечения ГИБДД, используя для этого компании, представляющиеся аварийными комиссарами. Таким образом аферисты получают страховые выплаты, лишая пострадавших положенных им компенсаций.
