Глава Башкирии поздравил православных жителей республики с Рождеством

Хабиров поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством.

Источник: Комсомольская правда

В сочельник глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех православных жителей республики с Рождеством Христовым.

Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия является многонациональной и многоконфессиональной республикой и здесь на протяжении веков народы живут в мире и согласии. Хабиров в своих соцсетях отметил, что у всех жителей региона общие цели и ценности.

— Желаю счастья и благополучия! Пусть ваши родные и близкие будут здоровы. Всем мира и добра! — обратился к верующим глава Башкирии Радий Хабиров.

