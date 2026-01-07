Глава Башкирии поздравил православных жителей республики с Рождеством

В сочельник глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех православных жителей республики с Рождеством Христовым.
Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия является многонациональной и многоконфессиональной республикой и здесь на протяжении веков народы живут в мире и согласии. Хабиров в своих соцсетях отметил, что у всех жителей региона общие цели и ценности.
— Желаю счастья и благополучия! Пусть ваши родные и близкие будут здоровы. Всем мира и добра! — обратился к верующим глава Башкирии Радий Хабиров.
