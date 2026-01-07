Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода ждет екатеринбуржцев в Старый Новый год

В Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, екатеринбуржцев ждет снег и температура около −7 градусов. Такие данные приводит «Яндекс Погода».

В праздник екатеринбуржцев ждет снегопад.

В Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, екатеринбуржцев ждет снег и температура около −7 градусов. Такие данные приводит «Яндекс Погода».

Днем 13 января столбик термометра будет показывать −7 градусов, ночью −10, также ожидается небольшой снег. Утром 14 января температура опустится до −12 градусов, она будет держаться до ночи, а затем опустится до −13, также ожидается снегопад.

Ранее синоптики сообщали, что в первые дни после новогодних праздников свердловчан ждет переменчивая зимняя погода с усилением ветра и обильными снегопадами. Основной снежный заряд накроет регион во вторник, 8 января.