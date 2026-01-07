Россиянам напомнили о повышении пенсий: когда и на сколько увеличат выплаты в 2026 году

Российские пенсионеры в 2026 году получат прибавку к выплатам. Индексация пройдет в три этапа. Увеличат сначала страховые, затем социальные пенсии. Кроме того, пересчитают выплаты военным пенсионерам. Об этом напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш, транслирует РИА Новости.