Россиянам напомнили о повышении пенсий: когда и на сколько увеличат выплаты в 2026 году

Депутат Панеш рассказал о трёх повышениях пенсий в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры в 2026 году получат прибавку к выплатам. Индексация пройдет в три этапа. Увеличат сначала страховые, затем социальные пенсии. Кроме того, пересчитают выплаты военным пенсионерам. Об этом напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш, транслирует РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что повышение коснется и работающих пенсионеров. По его словам, первая волна индексаций затронет получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Эти выплаты будут увеличены с 1 января на 7,6%, отметил депутат.

Далее, с 1 апреля, в стране увеличат социальные пенсии на 6,8%. Последняя индексация начнется в октябре, сообщил Каплан Панеш. Осенью начнут расти выплаты для военных пенсионеров. Их увеличат на 4%.

За прошедший год в России также выросло число регионов со средним доходом более 100 тысяч рублей в месяц. Перечень пополнили Красноярский и Забайкальский края. Ежемесячный доход в среднем по России составил 99,7 тысячи рублей.