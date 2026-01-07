Храм с могилой головы: чем известны утраченные храмы Челябинска

Вид Челябинска в начале ХХ века.
Строительство православных храмов в Челябинске началось сразу же после того, как на реке Миасс 2 сентября 1736 года была заложена крепость. Часть церквей, возведенных в XVII-XIX веках, по понятным причинам не дожили до наших дней, а часть из них разрушили коммунисты после Октябрьской революции. В их числе, к примеру, Покровский храм, на месте которого в 2004 году при строительстве новой резиденции губернатора нашли могилу го Челябинска в 1879—1880 годах Петра Перцева. Что же известно об утраченных культовых сооружениях, и чем они были интересны — в материале URA.RU.
Храм в честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Весной 1737 года «комиссар» Челябинской крепости, поручик Иван Кузнецов направил митрополиту Тобольскому и Сибирскому Антонию прошение о выдаче «благословенной грамоты» на возведение церкви. Но лишь через два с небольшим года, в августе 1739-го, иеромонах Далматовского монастыря Рафаил освятил место и заложил Николаевскую церковь.
Примерный внешний вид храма.
«Деревянный храм построили за крепостной стеной, с ее восточной стороны. Сегодня это площадь имени Е. М. Ярославского, угол улиц Цвиллинга и Труда. В 1743 году Челябинская крепость стала административным центром Исетской провинции, и это определило судьбу Николаевской церкви. Она стала собором, хотя и на короткое время», — уточняют авторы просветительского проекта «Православные Челябинска».
Небольшой храм не мог претендовать на роль главной церкви обширной Исетской провинции. Поэтому в 1748 году рядом с небольшой деревянной церковью заложили будущий каменный собор в честь Рождества Христова, один из приделов которого затем был освящен во имя святителя Николая Чудотворца.
В то же время разрасталась заречная часть Челябинска, так называемая Казачья слобода, не имевшая своей приходской церкви. Появилась идея перенести в Заречье Николаевскую церковь, на что 2 января 1768 года митрополит Тобольский и Сибирский Павел дал свое благословение. Летом того же года здание храма разобрали и перенесли за реку, где его заложили 16 июня, а 8 декабря 1768 года протоиерей Осип Нагибин, заказчик Челябинского духовного правления, освятил во имя Святой Живоначальной Троицы. В Заречье церковь простояла до 1832 года, а затем из-за ветхости ее разобрали.
Собор Рождества Христова.
На месте благоустроенного и уютного сквера возле театра оперы и балета в Челябинске более 260 лет назад находился самый высокий и величественный храм того времени — Собор Рождества Христова. Он был заложен 23 марта 1748 года немного южнее деревянной церкви Святого Николая Мирликийского, на территории Челябинской крепости. Сейчас это перекресток улиц Труда и Цвиллинга.
Торжественный молебен 1 июня 1918 года в Челябинске у Храма Рождества Христова.
В храме, который стал первым каменным сооружением Челябинска, было два придела — в честь апостола Иоанна Богослова и святителя Николая. После освящения главного престола работы продолжились. Их замедлило восстание под предводительством Емельяна Пугачева, отряды которого в феврале 1774 года взяли Челябинскую крепость. Лишь к 1780 году завершилось возведение колокольни, на которой вскоре появились куранты — городские часы (их убрали в середине XIX века).
«В 1914 году храм получил статус кафедрального собора. Несмотря на все величие, современники описывали его как “мрачный, с высокими сводами и иконами старого письма”, — уточняют в Государственном музее истории Южного Урала.
Христорождественский собор был главной высотной доминантой Челябинска вплоть до постройки элеватора в 1916 году, одновременно оставаясь и самым высоким храмом города. При советской власти, осенью 1931 года, собор на основании постановления Челябинского городского совета закрыли.
После этого в здании недолгое время размещалось имущество музея, а в 1932 году его разрушили. А образовавшийся таким образом кирпич был использован на постройку нового здания ОГПУ.
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская».
Он располагался на месте современного кинотеатра Пушкина и ЗАГСа Советского района. Жители Челябинской крепости решили построить его весной 1777 года на новом кладбище. Предполагалось построить деревянный храм, при этом местный причт обязался регулярно совершать богослужения.
Так кладбище и церковь в честь Казанской иконы Божией Матери выглядели до 1915 года.
Сбор пожертвований начался еще до благословения строительства преосвященным в 1777 году. Тем не менее работы велись на средства челябинского купечества и растянулись почти на 15 лет.
26 мая 1793 года городской голова Осип Лазаревич Колбин направил в Челябинское духовное правление письмо. В нем он сообщал, что загородная церковь «для погребения усопших тел» челябинским обществом сооружена, поставлен иконостас, и храм готов для освящения 8 июля в день памяти явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
К середине XIX века храм значительно обветшал. По-видимому, сказывалось отсутствие должного внимания со стороны местных властей и нехватка средств в церковной казне. Поэтому в 1852 году был составлен проект контракта на ремонт церкви. На все работы отводился один год.
Несмотря на то, что кладбище было закрыто в 1919 году, Казанско-Богородицкая церковь продолжала действовать еще 10 лет. Летом 1930 года начался снос кладбища, а вместе с ним и храма. По официальной версии, колокольня церкви могла рухнуть и представляла угрозу для горожан. В момент закрытия колокольня имела шесть колоколов, внутри церкви находилось 35 икон. Кирпичи разрушенного храма были использованы при строительстве нового здания горсовета.
Церковь в честь введения в храм Пресвятой Богородицы.
Еще одна навсегда исчезнувшая с лица земли церковь находилась относительно неподалеку — там, где сейчас располагается резиденция губернатора Челябинской области. Покровская церковь имела два престола в одном алтаре: южный — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, северный — во имя третьего обретения главы Иоанна Крестителя.
Покровский храм. Открытка начала XX века.
Закладка пятиглавого храма состоялась 8 сентября 1870 года, а возведение завершилось на средства купца первой гильдии и «водочного короля» Петра Перцева всего за два года. Поэтому церковь в народе имела неофициальное название «Перцевская». Ведь благотворитель не только оплатил строительные работы, но и ежегодно жертвовал средства на жалование священнослужителям храма, покупку церковной утвари.
«До 1875 года церковь существовала как приходская. В ее приход кроме трех дворов в Челябинске входил поселок Смолинский, в котором на 1875 год насчитывалось 57 дворов и жили 305 человек. В 1875 году окружной съезд духовенств решил сделать храм бесприходским, и с того времени он стала приписным и училищным. Особо верующие почитали икону с частицами мощей Святого Иоанна Предтечи и Святого апостола Андрея Первозванного», — объясняют авторы просветительского проекта «Православные Челябинска».
Когда Перцев в 1890 году скончался, за особые заслуги перед церковью его похоронили во дворе храма, близ находящегося рядом Одигитриевского монастыря. С закрытием в 1919 году духовного училища Покровская церковь стала приходской. Но уже в августе 1923 года ее закрыли, а все недвижимое имущество бывшего духовного училища муниципализировали. В 1926-м здание снесли при реконструкции улицы Коммуны.
О снесенном храме вспомнили в 2004 году, когда на месте бывшей церкви начинали строить новую администрацию области. Археологи натолкнулись на захоронение, которое, как выяснилось, принадлежит как раз Петру Перцеву, который был городским головой Челябинска в 1879—1880 годах.
Сомнений в том, что это именно могила бывшего городского градоначальника, не было — ведь согласно церковным записям того времени, чести быть упокоенным у церкви был удостоен всего один человек. Тем более что вместе с останками были найдены золотой крест, Евангелие и кафтан. Останки Перцева более 10 лет хранились в областном краеведческом музее. А в 2016-м состоялось их перезахоронение на территории Одигитриевского женского монастыря в Ленинском районе.
Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Эту деревянную церковь между железнодорожной̆ станцией̆ и переселенческим пунктом заложили с благословения епископа Оренбургского и Уральского Владимира 5 июля 1897 года. Она располагалась на высоком фундаменте из тесаных гранитных блоков с двумя приделами-прирубами.
Основной объем здания — четверик с прямоугольными окнами — был увенчан шатром, завершенным луковичной главой на восьмигранном барабане с арочными окнами, не характерными для архитектуры деревянных церквей. В западной части церкви над объемом притвора возвышался восьмерик шатровой колокольни. Наружная поверхность стен церкви и колокольни была обшита деревом, окна декорированы резными наличниками. На богослужении могли поместиться 1500−1800 человек.
Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Фотография начала XX века.
Осенью 1959 года из Челябинска в Москву были направлены документы с просьбой разрешить снос храма ввиду его аварийного состояния. Священнослужители доказывали обратное, но отсрочить снос здания им удалось лишь до июля 1960 года, когда собор закрыли, а причту было предложено перейти в Свято-Симеоновский храм. Вскоре церковь снесли с формулировкой «в связи с реконструкцией города». Сегодня на месте храма — спортивная площадка школы № 53 (улица Овчинникова, 4).
Церковь в честь введения в храм Пресвятой Богородицы.
17 сентября 1908 года в Челябинске торжественно открыли епархиальное женское училище — второе в Оренбургской епархии. При училище было решено открыть собственную домовую церковь. Епископ Иоакиму разрешил приспособить для совершения литургий и других богослужений классную и учительскую комнаты. Для этого сюда короткое время доставили святой антиминс и церковную утварь.
Челябинское епархиальное женское училище. Открытка начала XX века.
Среди изучаемых предметов были не только Закон Божий, церковно-славянский язык, история Ветхого и Нового Завета, но и общеобразовательные дисциплины: русский язык, словесность, арифметика, география, история, чистописание, природоведение. Девочек обучали шитью на швейных машинках фирмы Singer.
1 марта 1918 года училище было закрыто, а его имущество передано в ведение Комитета по народному образованию. Позднее в здании училища располагалась детская музыкальная школа.
Церковь в честь Вознесения Господня.
Решение о строительстве церкви в поселке Порт-Артур (Шугаевский) было принято, потому что в так называемой «запутейной» части Челябинска к 1909 году население достигло более 3900 человек. И все они входили в удаленный приход Рождество-Богородицкой церкви. Поэтому было решено построить собственную церковь, совмещенную со школой.
Вознесенская церковь в поселке Порт-Артур. 1936 год.
3 мая 1915 года на купола водрузили кресты. Летом того же года младшие служащие железнодорожной̆ станции собрали 115 рублей и заказали запрестольную икону «Господь Вседержитель». 1 марта 1916 года епископ Челябинский Сильвестр освятил новую каменную церковь в честь Вознесения Господня, а 9 октября того же года храм получил собственный антиминс. Уже после революции Вознесенскую церковь в поселке Порт-Артур передали верующим.
27 апреля 1923 года президиум Челябинского городского совета расторг договор о пользовании зданием и изъял ценности с последующей их передачей в губпомгол. Решение местных властей о закрытии церкви было утверждено лишь спустя три года. Церковь простояла до 1960-х годов.