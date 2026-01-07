Храм с могилой головы: чем известны утраченные храмы Челябинска

Строительство православных храмов в Челябинске началось сразу же после того, как на реке Миасс 2 сентября 1736 года была заложена крепость. Часть церквей, возведенных в XVII-XIX веках, по понятным причинам не дожили до наших дней, а часть из них разрушили коммунисты после Октябрьской революции. В их числе, к примеру, Покровский храм, на месте которого в 2004 году при строительстве новой резиденции губернатора нашли могилу го Челябинска в 1879—1880 годах Петра Перцева. Что же известно об утраченных культовых сооружениях, и чем они были интересны — в материале URA.RU.