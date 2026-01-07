ABC News: США потребовало от Венесуэлы разорвать связи с РФ и Китаем

Администрация США передала временным властям Венесуэлы перечень условий, выполнение которых необходимо для получения разрешения на наращивание добычи нефти. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Отмечается, что от Каракаса требуют разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также прекратить их присутствие в стране. Кроме того, Венесуэле предлагают согласиться на сотрудничество в нефтяной сфере исключительно с США и предоставить им приоритет при продаже тяжелой нефти.
Источники утверждают, что эти вопросы обсуждались на закрытом брифинге для американских законодателей 5 января. В ходе встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности усиления давления на Венесуэлу из-за ограниченных экспортных возможностей страны.
По его словам, нефтяные танкеры Венесуэлы уже заполнены, и без реализации имеющихся запасов нефти у Каракаса может остаться лишь несколько недель до наступления финансовой несостоятельности, передает телеканал.
3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в стране. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в Венесуэлу, количестве ударов по объектам в Каракасе, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.