Юрий Слюсарь посетил главную рождественскую службу в кафедральном соборе Ростова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вечером на Рождество посетил главную рождественскую службу в кафедральном соборе и поздравил жителей региона с праздником. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
— Пусть в каждом доме царят покой, взаимопонимание и забота о близких, — написал Юрий Борисович, пожелав мира и тепла в семьях.
Глава региона также поблагодарил митрополита за богослужение и слова, обращенные к верующим в рождественскую ночь. Губернатор подчеркнул, что Рождество напоминает о вере и внимании к тем, кому нужна поддержка.
По словам Юрия Слюсаря, иногда достаточно «одного доброго слова, одного звонка или конкретного дела», чтобы помочь человеку. Он пожелал, чтобы праздник принес в дома надежду и желание делать мир «теплее и справедливее».
