Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь посетил главную рождественскую службу в кафедральном соборе Ростова

Глава Ростовской области пришел на рождественское богослужение в кафедральный собор.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вечером на Рождество посетил главную рождественскую службу в кафедральном соборе и поздравил жителей региона с праздником. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

— Пусть в каждом доме царят покой, взаимопонимание и забота о близких, — написал Юрий Борисович, пожелав мира и тепла в семьях.

Глава региона также поблагодарил митрополита за богослужение и слова, обращенные к верующим в рождественскую ночь. Губернатор подчеркнул, что Рождество напоминает о вере и внимании к тем, кому нужна поддержка.

По словам Юрия Слюсаря, иногда достаточно «одного доброго слова, одного звонка или конкретного дела», чтобы помочь человеку. Он пожелал, чтобы праздник принес в дома надежду и желание делать мир «теплее и справедливее».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше