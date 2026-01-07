Ричмонд
Три рейса из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана

Рейсы Uzbekistan airways, «Аэрофлота» и «Азимута» из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения.

Источник: Freepik

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы АО Uzbekistan airports.

Уточняется, что видимость в Бухаре составляет всего 100 м.

Ранее временно была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса.