Три рейса из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы АО Uzbekistan airports.
Уточняется, что видимость в Бухаре составляет всего 100 м.
Ранее временно была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса.
Рейсы Uzbekistan airways, «Аэрофлота» и «Азимута» из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения.
