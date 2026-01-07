Четыре миллионера из Свердловской области не знают о своем выигрыше

Миллионеры пока не вышли на связь с организаторами.
Оператор всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России, объявил о поиске четырех победителей из Свердловской области, выигравших в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Уральцы получили по одному миллиону рублей каждый, однако пока никто из них не вышел на связь с организаторами, сообщили URA.RU в пресс-службе бренда.
«28 декабря 2025 года в России появилось сразу 100 новых миллионеров — в акции было разыграно 100 призов по одному миллиону рублей. В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты лотереи “Мечталлион”, купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу 4 победителя оказались жителями Свердловской области», — рассказали организаторы лотереи.
Ранее Свердловская область подтвердила звание самого везучего региона России. Еще один уралец выиграл в лотерее более 60 млн рублей.