Четыре миллионера из Свердловской области не знают о своем выигрыше

Оператор всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России, объявил о поиске четырех победителей из Свердловской области, выигравших в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Уральцы получили по одному миллиону рублей каждый, однако пока никто из них не вышел на связь с организаторами, сообщили URA.RU в пресс-службе бренда.