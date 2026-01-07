Стало известно, когда в Тюмени построят тоннель под железной дорогой

На предварительные изыскания из бюджета уже было направлено 44 млн рублей. Концепция предусматривает, что въезд в тоннель будет расположен в районе железнодорожного вокзала. Это позволит сохранить существующую инфраструктуру Товарного шоссе и сквер имени Пацко. Из-за того, что оси улиц Первомайской и Калинина не совпадают, трасса будет иметь плавный изгиб. Выход из тоннеля запланирован в створе между улицами Мира и Волгоградской. В рамках проекта также предполагается расширение улицы Волгоградской до четырех полос движения.