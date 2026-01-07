Стало известно, когда в Тюмени построят тоннель под железной дорогой

В Тюмени отложили проект прокладки тоннеля под железной дорогой.
Власти областной столицы скорректировали график реализации проекта по соединению улиц Первомайской и Калинина через тоннель под железнодорожными путями и перенесли сроки строительства на два года. Согласно актуализированной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, ориентировочные сроки строительства теперь обозначены в границах 2028−2032 годов. Об этом сообщило издание DK.RU.
«На текущий момент завершена разработка предпроектной документации. Согласно оценкам в ценах третьего квартала 2023 года, предельная стоимость возведения объекта составляет около 13,9 млрд рублей. Сроки строительства тоннеля под железной дорогой сдвинуты на два года», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Ранее предполагалось, что работы могут быть выполнены в период с 2026 по 2030 год, разработка проектной документации оценивалась в 231 млн рублей. Как пояснили в мэрии, для старта работ необходимо выполнить ряд условий. Получить положительное заключение госэкспертизы. Определить источники финансирования, так как масштаб проекта превышает возможности городского бюджета.
На предварительные изыскания из бюджета уже было направлено 44 млн рублей. Концепция предусматривает, что въезд в тоннель будет расположен в районе железнодорожного вокзала. Это позволит сохранить существующую инфраструктуру Товарного шоссе и сквер имени Пацко. Из-за того, что оси улиц Первомайской и Калинина не совпадают, трасса будет иметь плавный изгиб. Выход из тоннеля запланирован в створе между улицами Мира и Волгоградской. В рамках проекта также предполагается расширение улицы Волгоградской до четырех полос движения.