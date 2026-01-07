Силы ПВО за ночь сбили над Россией 32 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 07:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, с 23:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены девять беспилотников самолетного типа. Пять из них зафиксированы над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.
В Минобороны уточнили, что всего в ночное время с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января средствами ПВО были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата произошло возгорание.