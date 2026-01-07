В Башкирии продлили единовременную выплату для подписавших контракт с Минобороны

Выплата в размере 1 млн рублей положена гражданам России, заключившим контракт в пункте отбора в Уфе для службы в Центральном военном округе, а также иностранцам и лицам без гражданства, вступившим в ряды Вооруженных сил РФ после 7 июля 2024 года. Выплаты не касаются граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.