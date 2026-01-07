В Башкирии продлили единовременную выплату для подписавших контракт с Минобороны

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о единовременной выплате для контрактников Минобороны России. Действие программы продлено до 31 января.
Выплата в размере 1 млн рублей положена гражданам России, заключившим контракт в пункте отбора в Уфе для службы в Центральном военном округе, а также иностранцам и лицам без гражданства, вступившим в ряды Вооруженных сил РФ после 7 июля 2024 года. Выплаты не касаются граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Программа единовременных выплат за контракт с Минобороны действует в Башкирии с осени 2023 года. Размер вознаграждения неоднократно менялся: от 100 тыс. до 1,6 млн рублей. В начале декабря он составлял 500 тыс. рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.