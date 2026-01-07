Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области открыли зимнюю дорогу «Шелехметь — Белые домики»

Протяжённость автозимника составляет около 27 километров.

Источник: Правительство Самарской области

С 7 января 2026 года водители смогут воспользоваться временным зимним маршрутом, соединяющим населённые пункты Шелехметь и Белые домики. Протяжённость автозимника составляет около 27 километров — он связывает дорогу «Рождественно — Новинки» с направлением «Урал — Солнечная Поляна — Ширяево».

В региональном Минтрансе напоминают: трасса создана за счёт естественного промерзания грунта, поэтому пользоваться ей лучше на автомобилях, подготовленных к суровым зимним условиям — с полным приводом и качественной зимней резиной.

Водителям настоятельно рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными. По словам представителей ведомства, перед открытием маршрута врио министра транспорта и автодорог Самарской области Артур Абдрашитов лично проверил готовность объекта.