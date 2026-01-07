В Амурской области восстановлено движение поездов после схода вагонов

Движение поездов на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области полностью восстановлено после крупной железнодорожной аварии, сообщила Забайкальская железная дорога.
«В 3.08 по московскому времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи-Гонжа в Амурской области», — сказано в сообщении.
Железнодорожники восстановили порядка 800 м пути, которые были повреждены из-за схода вагонов. Также восстановлено электроснабжение контактной сети.
В работах принимали участие около 400 железнодорожников, 3 восстановительных поезда, а также специализированная техника других подразделений.
Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования.
РЖД приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика. Обо всех изменениях пассажиры информируются по смс, добавляют в ведомстве.
Напомним, 5 января на участке Сковородино — Белогорск сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Пострадавших не было, однако движение на перегоне временно приостановили, что привело к задержкам пассажирских поездов.