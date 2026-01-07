Reuters: США угрожают убийством или похищением главе МВД Венесуэлы Кабельо

Вашингтон угрожает убийством или похищением вице-президенту Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности и министру внутренних дел Диосдадо Кабельо. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что власти США через посредников предупредили Кабельо, что он может оказаться среди первых целей, если не поможет исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок. В администрации США считают, что Кабельо остается лоялен президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
США рассчитывают принудить Кабельо к сотрудничеству в переходный период, а затем отстранить его от власти и отправить в изгнание. Американская сторона дала понять, что при отказе его может ждать та же судьба, что и Мадуро, при этом в Вашингтоне опасаются, что его устранение приведет к хаосу в стране.
Источники также сообщили, что в списке целей находится министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого США также добиваются сотрудничества. По оценке Вашингтона, оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не смогла бы сохранить стабильность, поэтому США считают выгодным временное руководство страны в лице Родригес и требуют от нее борьбы с наркотрафиком, высылки кубинских специалистов по безопасности и прекращения сотрудничества с Ираном, передает издание.
Ранее стало известно, что США могут конфисковать крипторезервы Венесуэлы после ареста президента страны.