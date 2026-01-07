Reuters: США угрожают убийством или похищением главе МВД Венесуэлы Кабельо

США рассчитывают принудить Кабельо к сотрудничеству в переходный период, а затем отстранить его от власти и отправить в изгнание. Американская сторона дала понять, что при отказе его может ждать та же судьба, что и Мадуро, при этом в Вашингтоне опасаются, что его устранение приведет к хаосу в стране.