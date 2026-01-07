Ричмонд
Екатеринбуржцы назвали сумму желаемого дохода в 2026 году

69% работающих екатеринбуржцев намерены повысить свой доход в 2026 году, при этом целевой уровень заработка горожане видят на уровне около 114 тысяч рублей в месяц. Такими данными с URA.RU поделились пресс-службы «Авито Работа» и «Авито Реклама».

Екатеринбуржцы хотели бы получать 114 тысяч рублей в месяц.

«Стремление увеличить доход напрямую отражается и в том, как респонденты ищут новые карьерные возможности. Почти половина респондентов из Екатеринбурга (45%) узнает о вакансиях через друзей, коллег и родственников. Одновременно усиливается значение цифровых каналов для поиска работы. Так, 39% опрошенных жителей обращают внимание на рекламу вакансий на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. 15% опрошенных ориентируются на рекламу в социальных сетях, 15% — в мессенджерах», — рассказали представители платформ. Традиционные медиа, по их данным, играют гораздо меньшую роль: вакансии на телевидении замечают 9% опрошенных, на радио — 8%, наружную рекламу — лишь 3%.