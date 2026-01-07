Ричмонд
Пермский фонд «Дедморозим» зарегистрировал товарный знак

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подал заявку на регистрацию товарного знака. Такая информация опубликована на сайте znakoved.

Фонд оказывает помощь детям-сиротам и больным детям.

«Товарный знак “Дедморозим”. Дата регистрации 16 декабря 2025 года. Статус: действует», — сказано на сайте товарных знаков.

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» существует в Перми с 2012 года. Организация занимается помощью детям-сиротам и собирает средства на лечение детей со смертельными заболеваниями. Одним из последних мероприятий фонда стала акция «Чокнемся». Горожан призывали отказаться от алкогольных напитков на Новый год, а деньги потратить на пожертвования.