Пермский фонд «Дедморозим» зарегистрировал товарный знак

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» существует в Перми с 2012 года. Организация занимается помощью детям-сиротам и собирает средства на лечение детей со смертельными заболеваниями. Одним из последних мероприятий фонда стала акция «Чокнемся». Горожан призывали отказаться от алкогольных напитков на Новый год, а деньги потратить на пожертвования.