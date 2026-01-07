Ричмонд
В Тюмени выбрали лучшую Бабу-Ягу. Фото

На площади 400-летия Тюмени прошел конкурс «Яга-Дива», где жюри выбрало лучшую Бабу-Ягу. Об этом сообщила мэрия города в своем telegram-канале.

Конкурс «Яга-Дива» прошел в Тюмени на площади 400-летия.

«Участницы предстали перед зрителями в необычных нарядах. Некоторые выбрали традиционные, другие облачились в современные костюмы. Все одеяния выполнены вручную и были дополнены декоративными элементами и аксессуарами», — сообщили в администрации.

Во время конкурса, на площади звучали народные песни и знаменитые русские частушки. Помимо артистического мастерства, жюри оценивало оригинальность костюмов, умение создать образ и удержать внимание публики.

Каждый костюм был выполнен вручную.