В Тюмени выбрали лучшую Бабу-Ягу. Фото

Конкурс «Яга-Дива» прошел в Тюмени на площади 400-летия.
На площади 400-летия Тюмени прошел конкурс «Яга-Дива», где жюри выбрало лучшую Бабу-Ягу. Об этом сообщила мэрия города в своем telegram-канале.
«Участницы предстали перед зрителями в необычных нарядах. Некоторые выбрали традиционные, другие облачились в современные костюмы. Все одеяния выполнены вручную и были дополнены декоративными элементами и аксессуарами», — сообщили в администрации.
Во время конкурса, на площади звучали народные песни и знаменитые русские частушки. Помимо артистического мастерства, жюри оценивало оригинальность костюмов, умение создать образ и удержать внимание публики.
Каждый костюм был выполнен вручную.